«Вот это русская краса»: Ирина Пегова в платье с принтом «мильфлер» сверкнула пышным декольте на публике

Ирина не стала рассекречивать, чем занимается вдали от цивилизации. Однако она выложила новое фото, на котором отметилась с Кристиной Бабушкиной. Актриса была в зеленом платье с принтом «мильфлер». Она сверкнула пышным декольте за столом. По всей видимости, звезда находится на новых съемках.

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