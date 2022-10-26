«Вот это русская краса»: Ирина Пегова в платье с принтом «мильфлер» сверкнула пышным декольте на публике

Ирина Пегова является известной актрисой. Он уже много лет снимается в кино. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Акушерка». Также она не раз участвовала в телевизионных шоу. В свои 44 года артистка не перестает сниматься в новых проектах. А недавно она похудела, о чем сама рассказала поклонникам.
Обычно Пегова появляется на публике в платьях, которые скрывают изъяны ее фигуры. На днях она приехала в деревню. На прогулке актриса предстала в более комфортном образе — в пуховиком модного цвета яичной скорлупы.
Ирина не стала рассекречивать, чем занимается вдали от цивилизации. Однако она выложила новое фото, на котором отметилась с Кристиной Бабушкиной. Актриса была в зеленом платье с принтом «мильфлер». Она сверкнула пышным декольте за столом. По всей видимости, звезда находится на новых съемках.
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Ирина Пегова. Фото: соцсети звезды
Поклонники восхитились тем, как выглядит Пегова. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну что за куколка», «Как вы похудели», «Идеальное фото», «Какая вы красотка», «Формы просто бесподобные», «Хороша», «Вот это русская краса», «Прелестная блондинка», — прокомментировали кадр подписчики.