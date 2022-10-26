Медведева не останется одна: на съемках шоу «Ледниковый период» появился актер из сериала «Ивановы-Ивановы»

Первые два выпуска прошли успешно. Милохин восхищал судей своими способностями. Но 25 октября он объявил, что покидает шоу, так как устал и просто не хочет делать, так как сердце у него не лежит к этому шоу. Его поступок поразил режиссера Илью Авербуха. Блогер спешно улетел в Дубай и не явился на съемки, которые состоялись на следующий день.

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