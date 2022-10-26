Медведева не останется одна: на съемках шоу «Ледниковый период» появился актер из сериала «Ивановы-Ивановы»

Даня Милохин вырос с детском доме, но это не помешало ему стать звездой. Артист записал хит с Николаем Басковым. А в прошлом году он успешно принял участие в шоу «Ледниковый период», где стал партнером Евгении Медведевой. Они покорили жюри и стали любимым участниками Татьяны Тарасовой. Не удивительно, что в этом году блогер снова пришел на проект.
Первые два выпуска прошли успешно. Милохин восхищал судей своими способностями. Но 25 октября он объявил, что покидает шоу, так как устал и просто не хочет делать, так как сердце у него не лежит к этому шоу. Его поступок поразил режиссера Илью Авербуха. Блогер спешно улетел в Дубай и не явился на съемки, которые состоялись на следующий день.
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На этот раз съемки проходят в секретности. При этом Авербух признавался, что они экстренно ищут нового партнера для Медведевой. Журналисты заметили, что на ледовой арене появились новые лица. Приехал и встал на коньки актер из сериала «Ивановы-Ивановы» Алексей Лукин. 23-летний парень может стать новым партнером Медведевой, об этом пишет Super.