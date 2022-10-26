Авербух разочаровался в сбежавшем Милохине: «Наши дороги разошлись»

Накануне Даня Милохин заявил, что решил бросить шоу «Ледниковый период». Продюсер проекта Илья Авербух отметил, что после такой выходки работодателям стоит задуматься, предлагать ли блогеру контракты. Ведь он может неожиданно подвести всех.

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«Это не первый раз, когда Даня посередине проекта уходит. Я думаю, что в следующий раз, все будут задумываться: „А стоит ли? Не подведет ли он в середине?“» — поделился тренер со StarHit.

При этом Авербух не стал жестко критиковать Милохина. Он отметил, что уважает любое решение участников своего шоу.

Также прославленный фигурист признался, что на проекте блогер показал себя трудолюбивым парнем с тонкой душевной организацией. О работе с ним у тренера остались добрые воспоминания.