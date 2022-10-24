«Я предпочитаю джентльменов»: Бузова в черном мини-платье и на каблуках отметилась на свидании в Сочи

Ольга Бузова является известной телеведущей и уже больше 18 лет строит карьеру. Она также продолжает давать концерты. После расставания с блогером Давой артистка о личной жизни говорит редко. Однако недавно она призналась, что у нее появился богатый возлюбленный. Лишь его имя звезда скрывает.
В этом году Ольга регулярно ездит в Сочи. Этой осенью она уже в третий раз оказалась на курорте. Телеведущая на этот раз приехала не по работе. Она облачается в модные наряды, гуляет по пляжу и встречает закаты.
На этот раз Бузова решила нарядиться. Вечером она облачилась в черное мини-платье с рукавами-фонариками. Наряд подчеркнул ее талию и стройные ноги. Телеведущая дополнила образ ободком и босоножками на каблуке. Она намекнула, что отправилась в ресторан на свидание.
«Когда есть повод нарядиться и поехать в шикарный ресторан. Сборы заняли у меня ровно пять минут: обруч, красная помада, черное платье, каблуки. И я готова», — заявила звезда.
«Я предпочитаю джентльменов», — отметила Ольга.
Она похвасталась букетом белых роз. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. К слову, ранее она купила дом в Сочи. Это только подогрело слухи, что сейчас она проводит время с бойфрендом, которого скрывает от всех.
Ольга Бузова. Фото: соцсети звезды