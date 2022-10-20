С акцентом на талию: Лера Кудрявцева в силуэтном платье с открытыми плечами появилась на съемках

Лера Кудрявцева много лет работает на телевидении. Она стала популярной ведущей и завоевала любовь зрителей. В 51 год блондинка следит за фигурой. При этом она не скрывает, что любит поесть и порой ее также не обходят стороной возрастные изменения во внешности. При этом она продолжает активно сниматься в новых проектах.
Не так давно Лера вернулась из отпуска. Теперь ее муж Игорь Макаров присматривает за четырехлетней дочкой Марией, а вот телеведущая вечерами видится с друзьями или оказывается на съемках.
На этот раз Лера провела на съемочной площадке весь день. Вечером она оказалась на гримерном вагончике «Мосфильма». Телеведущая предстала в силуэтном мини-платье цвета фуксии с открытыми плечами. Наряд не только позволил показать ее хрупкие ключицы, но и тонкую талию. Кудрявцева при этом была в мягких тапочках.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Лера. Многие отметили, что в 51 год она обладает фигурой как у моделей. «Вот это формы», «Как вам удается так выглядеть?», «Талия бесподобная», «Ну что за чудесная леди», «Лера, ты просто Барби», «Шикарное платье», «Ой, такая милая в тапочках», — стали писать подписчики.
Лера Кудрявцева. Фото: соцсети звезды