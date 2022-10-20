С акцентом на талию: Лера Кудрявцева в силуэтном платье с открытыми плечами появилась на съемках

На этот раз Лера провела на съемочной площадке весь день. Вечером она оказалась на гримерном вагончике «Мосфильма». Телеведущая предстала в силуэтном мини-платье цвета фуксии с открытыми плечами. Наряд не только позволил показать ее хрупкие ключицы, но и тонкую талию. Кудрявцева при этом была в мягких тапочках.

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