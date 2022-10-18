«Я просто мама двоих пупсиков»: Тодоренко показала, как купает маленького сына в тазике прямо в душевой кабине

На этот раз Тодоренко выложила трогательное видео. Она пришла с работы и стала купать малыша в тазике, который поставила в душевую. Телеведущая собрала волосы в пучок, а вот макияж она не успела снять. Регина пела песенку для своего сына.

«Эту песню мне в детстве пела моя мамочка. А дома, не успев смыть мэйк, я — просто мама двух пупсов», — отметила звезда.

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