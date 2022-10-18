«Я просто мама двоих пупсиков»: Тодоренко показала, как купает маленького сына в тазике прямо в душевой кабине

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру и многим знакома по шоу «Орел и решка». Уже несколько лет Регина состоит в браке с Владом Топаловым. Она подарила ему сына Михаила. А в этом году в звездной семье снова произошло пополнение. У пары появился второй сын Мир.
Примечательно, что Регина уже спустя месяц после родов вернулась к работе. Она пытается совмещать все дела с материнскими заботами. Зачастую телеведущая даже кормит трехмесячного малыша на съемках. Однако ей также помогает с детьми Топалов.
На этот раз Тодоренко выложила трогательное видео. Она пришла с работы и стала купать малыша в тазике, который поставила в душевую. Телеведущая собрала волосы в пучок, а вот макияж она не успела снять. Регина пела песенку для своего сына.
«Эту песню мне в детстве пела моя мамочка. А дома, не успев смыть мэйк, я — просто мама двух пупсов», — отметила звезда.
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Поклонники восхитились тем, как Тодоренко все успевает делать. Многие осыпали ее комплиментами. «Это очень трогательно», «Голос красивый», «А почему так неудобно? На карачках мыть ребенка», «Как вы все успеваете», «И не надо смывать макияж», «Малышу там удобно?» — прокомментировали видео поклонники.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды