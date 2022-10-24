Саффрон уже ходит и двигает мебель: Нюша запечатлела, как маленький сын играет с сестрой дома

Нюша уже много лет строит карьеру на сцене. Она прославилась благодаря участию в телешоу еще в юном возрасте и стала суперзвездой. Примечательно, что теперь артистка реже дает концерты. Поклонники упрекают ее за отсутствие новых треков. Однако она просто сосредоточила внимание на семье.
Недавно Нюша снова вернулась в Дубай. Она предпочитает жить на две страны. Певица растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году у нее родился сын Саффрон. Не так давно артистка перестала скрывать своего наследника. Примечательно, что звезда пережила измену в прошлом году, но простила мужа.
Примечательно, что Нюша теперь чаще делится личными кадрами. Она не только хвастается нарядами, но теперь показывает сына, которому десять месяцев. На этот раз певица подловила малыша, который начал ходить. Мальчик подошел к обеденному стулу со столиком, а под ним пряталась его сестра. Артистка наблюдала за тем, как малыш двигает столик и при этом уже ходит.
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Поклонники восхитились кадрами. Многие поразились тому, как быстро растет Саффрон. Многие похвалили заботливую певицу.
«Какие у вас дружные дети», «Саффрон так быстро растет», «Кажется, что мальчику уже года два», «Какая вы спокойная мама, не бежите к нему», «Симба такая солнечная», — стали писать подписчики.
Саффрон и Симба. Фото: соцсети звезды