Саффрон уже ходит и двигает мебель: Нюша запечатлела, как маленький сын играет с сестрой дома

Примечательно, что Нюша теперь чаще делится личными кадрами. Она не только хвастается нарядами, но теперь показывает сына, которому десять месяцев. На этот раз певица подловила малыша, который начал ходить. Мальчик подошел к обеденному стулу со столиком, а под ним пряталась его сестра. Артистка наблюдала за тем, как малыш двигает столик и при этом уже ходит.

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