А мама с бокалом и закатила глаза: Нюша в откровенном платье предстала на неудачном фото с сыном и дочкой

Нюшаявляется популярной певицей. Она уже много лет выступает на сцене и продолжает быть одной из самых известных певиц в стране. Однако в последнее время артистка предпочитает большую часть времени посвящать семье. Она растит дочку Серафиму-Симбу. А в прошлом году звезда родила сына Саффрона.
Теперь Нюша живет на две страны. Она обосновалась в Дубае, но периодически приезжает в Москву, где дает концерты и интервью. Певица призналась, что в прошлом году пережила измену. Поклонники были поражены, что она простила мужа.
На этот раз артистка выложила снимки, сделанные на Мальдивах. Она позировала в откровенном платье с разрезами, держа в руках бокал. Сначала сын спокойно сидел у нее на руках, а дочка находилась на полу, рядом со своим папой Игорем Сивовым. Но потом Нюша закатила глаза, а малыш Саффрон стал ползти по полу.
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Нюша и Игорь Сивов с детьми. Фото: соцсети звезды
«Ожидание/реальность», – написала звезда.
Поклонники разделились на два лагеря. Одни восхитились даже неудачным фото, а другие стали критиковать певицу. «Очевидно, что хотим больше творчества! Давно не слышно твоего голоса, только семейная жизнь», «Счастливые не смотря не на что», «На мужа малыш похож», «Какой же красивый малыш», «С бокалом, в таком платье, серьезно? Это не семейное фото», — стали писать подписчики.