А мама с бокалом и закатила глаза: Нюша в откровенном платье предстала на неудачном фото с сыном и дочкой

На этот раз артистка выложила снимки, сделанные на Мальдивах. Она позировала в откровенном платье с разрезами, держа в руках бокал. Сначала сын спокойно сидел у нее на руках, а дочка находилась на полу, рядом со своим папой Игорем Сивовым. Но потом Нюша закатила глаза, а малыш Саффрон стал ползти по полу.

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