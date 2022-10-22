«Я теперь буду наряжаться»: Муцениеце покрасовалась в трикотажном костюме с юбкой миди и белоснежном пальто

На этот раз Муцениеце красовалась на камеру в белоснежном пальто и шляпке в тон. Она продефилировала по комнате. Потом артистка сняла верхнюю одежду и предстала в трикотажном принтованном костюме с юбкой миди. Агата сделала акцент на стройных ногах.

«Настроение можно себе поднять с помощью красивой одежды. Как вам такой лучок? Я решила, что пора избавляться от спортивных костюмов и наконец-то выглядеть, как мадам! Красиво? Ну я теперь буду наряжаться», – написала звезда.

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