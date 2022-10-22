«Я теперь буду наряжаться»: Муцениеце покрасовалась в трикотажном костюме с юбкой миди и белоснежном пальто

Агата Муцениеце уже давно строит карьеру в кино. Она больше 10 лет живет в России. Поклонники следят не только за ее ролями в сериалах и фильмах, но и за личной жизнью. Хотя после развода с Павлом Прилучным почти все время артистка посвящает карьере. Однако она постройнела и стала чаще выходить в свет.
На этот раз Агата решила похвастаться обновками. Недавно она уже купила себе экошубу, которые остаются популярными в этом сезоне. А теперь актриса показала элегантный образ на осень. Она призналась, что стремится выглядеть более женственно.
На этот раз Муцениеце красовалась на камеру в белоснежном пальто и шляпке в тон. Она продефилировала по комнате. Потом артистка сняла верхнюю одежду и предстала в трикотажном принтованном костюме с юбкой миди. Агата сделала акцент на стройных ногах.
«Настроение можно себе поднять с помощью красивой одежды. Как вам такой лучок? Я решила, что пора избавляться от спортивных костюмов и наконец-то выглядеть, как мадам! Красиво? Ну я теперь буду наряжаться», – написала звезда.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Муцениеце. Многие признались, что наряд получился сногсшибательным. К слову, монохромные образы в тренде. На днях и Ольга Бузова выбрала аутфит в белом цвете.
«Какая красивая», «Ох, Агата, как вы похудели», «Пальто шикарное», «С этой прической вы прям милашка», «Наряд идеальный», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце. Фото: соцсети звезды