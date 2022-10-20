С ложечки мужа уже кормит: Брутян в косухе и юбке из фатина затарилась кастрюлями вместе с Прилучным (фото)

Павел Прилучный давно стал популярным актером. Он снялся во многих фильмах и сериалах, но прославила его роль в сериале «Мажор». Восемь лет его во всем поддерживала Агата Муцениеце, но их брак разрушился в 2020 году. После этого артист умалчивал о личной жизни. А в этом году он неожиданно женился на Зепюр Брутян.
Теперь Павел появляется на съемках, а вот свободное время посвящает своей молодой жене. Также часто у него гостят дети от первого брака. Он не скрывает, что теперь хочет наследников и от своей новой супруги.
20 октября Прилучный отправился с возлюбленной на открытие магазина шеф-повара Константина Ивлева. Зепюр сопровождала избранника. Она облачилась в косуху и белую юбку из фатина. Примечательно, что актер успел сделать несколько фотографий с поклонницами. Но потом жена стала кормить его с ложечки тортом.
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Потом Павел выбрал кастрюли и сковородки. Он не скрывает, что любит, когда девушки домашние. По всей видимости, теперь Брутян больше времени будет проводить у плиты. Поклонники отметили, что Прилучный не был нежным с избранницей, однако они заметили искру между супругами. Фанаты надеются, что его новые отношения окажутся более крепкими, чем брак с Агатой.
Зепюр Брутян и Павел Прилучный. Фото: соцсети звезды