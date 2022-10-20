С ложечки мужа уже кормит: Брутян в косухе и юбке из фатина затарилась кастрюлями вместе с Прилучным (фото)

20 октября Прилучный отправился с возлюбленной на открытие магазина шеф-повара Константина Ивлева. Зепюр сопровождала избранника. Она облачилась в косуху и белую юбку из фатина. Примечательно, что актер успел сделать несколько фотографий с поклонницами. Но потом жена стала кормить его с ложечки тортом.

А еще больше новостей читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».