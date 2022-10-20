На глазах жены фоткался с фанатками: Брутян появилась с Прилучным на открытии магазина шеф-повара Ивлева

Павел Прилучный является известным актером. Он уже много лет играет в кино. Примечательно, что восемь лет артист прожил в браке с Агатой Муцениеце. Когда его популярность выросла после съемок в сериале «Мажор», отношения супругов дали трещину. В 2020 году они развелись. Однако в этом году артист снова женился на Зепюр Брутян.
Не так давно Павел отдохнул за городом. Он провел время не только с женой, но и детьми. Актер не скрывает, что его возлюбленная нашла поход к его сыну и дочке. Муцениеце не запрещает тому, что отец проводит время с наследниками.
Не так давно Прилучный уже выходит в свет с женой. Они ездили на фестиваль в Сочи. А 20 октября актер появился на открытии магазина с кухонной утварью шеф-повара Константина Ивлева. На публике Зепюр была в кожаном жакете. Сначала она наблюдала, как муж фотографируется с поклонницами. Актер даже позволял себя обнимать.
Однако потом Ивлев стал разрезать торт и кусочек дал молодой семье. Зепюр взяла инициативу в свои руки и сама накормила мужа. Она публично показала, чей он мужчина.
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Поклонники отметили, что пара очень красивая. При этом многие посчитали, что Брутян не выглядела счастливой рядом со своим мужем.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян. Фото: соцсети звезды