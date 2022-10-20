На глазах жены фоткался с фанатками: Брутян появилась с Прилучным на открытии магазина шеф-повара Ивлева

Однако потом Ивлев стал разрезать торт и кусочек дал молодой семье. Зепюр взяла инициативу в свои руки и сама накормила мужа. Она публично показала, чей он мужчина.

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Поклонники отметили, что пара очень красивая. При этом многие посчитали, что Брутян не выглядела счастливой рядом со своим мужем.