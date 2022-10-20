«Я себя чувствую волшебно!»: Муцениеце в шелковом платье в цветочек и модном кардигане предстала на бранче с Энбертом

Оказалось, что Агата отправилась на бранч Voice Film. Там она встретила своего партнера по фигурному катанию в шоу «Ледниковый период» Александра Энберта. Спортсмен поблагодарил ее за такой опыт и признался, что теперь он продолжает получить хорошие баллы на шоу, так как Муцениеце его многому научила.

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