«Я себя чувствую волшебно!»: Муцениеце в шелковом платье в цветочек и модном кардигане предстала на бранче с Энбертом

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она не скрывает, что любит свою профессию. После развода с Павлом Прилучным она стала еще чаще сниматься в новых проектах. Несмотря на то что артистка растит двоих детей, ей удается посещать вечеринки и светские рауты. Все чаще она хвастается новыми образами.
Примечательно, что Прилучный недавно женился на Зепюр Брутян. Он заверяет, что счастлив. Муцениеце пока не строит новые отношения, но часто оказывается в компании парней. Недавно она даже спела с Владимиром Селивановым.
20 октября Агата отправилась в салон красоты. Ей сделали макияж и укладку. Она щегольнула в шелковом платье в цветочек. Певица не так давно была на шопинге и также купила модный кардиган цвета сочной травы. Ее лук дополнили черные ботильоны на шпильке.
«Посмотрите, какова красота! Кто милашка? Кто сегодня такая милашка? Ну посмотрите, как красиво! Я себя чувствую волшебно!» — сказала звезда.
Оказалось, что Агата отправилась на бранч Voice Film. Там она встретила своего партнера по фигурному катанию в шоу «Ледниковый период» Александра Энберта. Спортсмен поблагодарил ее за такой опыт и признался, что теперь он продолжает получить хорошие баллы на шоу, так как Муцениеце его многому научила.
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Поклонники были рады видеть Агату. Многие восхитились тем, как выглядит актриса. Ее осыпали комплиментами.
«Какая красотка», «Выглядишь бесподобно», «Ого, просто куколка», «Наряд для свидания идеальный», «Агата, ты не можешь быть одна! Ты прекрасна», «Очень хороша», «Нежный цветок», — стали писать подписчики.
Агата Муцениеце и Александр Энберт. Фото: соцсети