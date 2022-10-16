Длинноногая, как мама: Боня показала свою подросшую дочку от миллионера Смерфита

Примечательно, что теперь Виктория восстанавливает силы. Она не скрывает, что похудела. Также телеведущая воссоединилась со своей дочкой. В соцсети она выложила фото, на котором Анджелина в майке и шортах стоит в гостиной, держа в руках кошку.

«Мои две кошечки», – написала звезда.

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