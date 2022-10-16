Длинноногая, как мама: Боня показала свою подросшую дочку от миллионера Смерфита

Виктория Боня уже давно знакома многим зрителям, так как была участницей популярного шоу «Дом-2». Примечательно, что светская львица уже больше 10 лет живет в Монако. Она снимает квартиру с видом на побережье. Телеведущая растит дочку Анджелину, которую родила от миллионе Алекса Смерфита. Они расстались, но поддерживают дружеские отношения.
Недавно Боня ездила в Гималаи. Она пыталась покорить вершину горы Манаслу. Однако светская львица почти дошла до вершины, когда сошла лавина. А потом погодные условия не позволили группе завершить восхождение. Виктория призналась, что свой поход хотела посвятить новому возлюбленному, личность которого она скрывает.
Примечательно, что теперь Виктория восстанавливает силы. Она не скрывает, что похудела. Также телеведущая воссоединилась со своей дочкой. В соцсети она выложила фото, на котором Анджелина в майке и шортах стоит в гостиной, держа в руках кошку.
«Мои две кошечки», – написала звезда.
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Анджелина. Фото: соцсети
Поклонники и друзья поразились тому, как выросла дочка Бони. Многие посчитали, что 10-летняя девочка унаследовала красоту от мамы.
«Такая взрослая уже, красотка вся в маму», «Какая Анджелина взрослая», «Доченька красавица, вся в маму», «Ноги модельные», «Мамина копия», «Невеста прям уже», «Как похожа на вас», — стали писать подписчики.