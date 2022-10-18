«Несите тряпку! Протирайте машину!»: Бузова сорвалась на съемочную группу из-за своей неуклюжести

Режиссер дал наставления Ольге. Она заверила, что все поняла. Тогда телеведущая решила отпить кофе, но уже через секунду уронила кружку и разбила. Так получилось, что она запачкала саму машину, это разозлило звезду. Она стала не только кричать на съемочную группу, но и нецензурно выражаться. Бузова была обеспокоена, что машину ей дали для съемок.

«Да идите на *** со своим кофе! Мне эту тачку дали для рекламы! Вы что ***, ребят! Несите тряпку! Протирайте машину», — выкрикнула Бузова.

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