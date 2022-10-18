«Несите тряпку! Протирайте машину!»: Бузова сорвалась на съемочную группу из-за своей неуклюжести

Ольга Бузова является известной телеведущей. Она уже давно покинула шоу «Дом-2», но теперь ведет новые проекты. В этом году артистка регулярно путешествовала. Она также дважды была в Африке на съемках. Примечательно, что звезда часто хвастается яркими образами. Она также делится кадрами, на которых предстает с разными известными персонами.
Недавно Бузова снялась в шоу у Иды Галич. Также она успела побывать на концерте у L’One. Но теперь в Сети оказались кадры, которые были сделаны во время одних из съемок. На них артистка сидит в машине и ей дают чашечку кофе.
Режиссер дал наставления Ольге. Она заверила, что все поняла. Тогда телеведущая решила отпить кофе, но уже через секунду уронила кружку и разбила. Так получилось, что она запачкала саму машину, это разозлило звезду. Она стала не только кричать на съемочную группу, но и нецензурно выражаться. Бузова была обеспокоена, что машину ей дали для съемок.
«Да идите на *** со своим кофе! Мне эту тачку дали для рекламы! Вы что ***, ребят! Несите тряпку! Протирайте машину», — выкрикнула Бузова.
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Одни поклонники посчитали, что артистка просто устала и ей нужен отдых, другие осудили ее поведение. А преданные фанаты решили, что она на такое не способна в настоящей жизни и эта вспышка гнева только часть сценария.