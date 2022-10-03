«Костюм был настолько обтягивающий…»: Люся Чеботина – об участии в «Шоу Аватар» и поцелуе Галич с Батрутдиновым

В минувшую субботу была разоблачена еще одна участница «Шоу Аватар» на канале НТВ. Под цифровым образом Мэри Поппинс скрывалась певица Люся Чеботина. Как признается артистка, ради участия в проекте она отменила все свои дела и несколько концертов.
По словам Люси, леди Совершенство – ее любимый персонаж, поскольку она ассоциируется с магией и волшебством. Артистка говорит, что хотела бы вызывать у людей такие же ассоциации.
«Из предложенных персонажей мне больше всего понравился стильный образ моей героини. И еще я представляла, как аватар сможет двигаться, в длинной юбке, это было бы не очень раскрепощенно, - отмечает Люся Чеботина. - Я боялась, что голос у Мэри будет писклявым, но когда услышала, то поняла: «О, это недалеко от истины».
Люся Чеботина в образе Мэри Поппинс. Фото: канал НТВ
По словам Люси, управление аватаром – это крайне захватывающий процесс. На артистке был обтягивающий костюм, похожий на водолазный. Как говорит певица, он был настолько обтягивающий, что возникал дискомфорт, и участница даже надевала поверх него шорты.
«И на этом костюме по всей поверхности закреплены датчики и провода, на голове неудобная конструкция – все это выглядело очень забавно, - рассказывает Teleprogramma.pro Люся. - Двигаться было достаточно сложно, трудно было передать правильные движения для Мэри. Руки постоянно «проваливались» в юбку, и надо было помнить об их правильном положении».
По словам Люси, первое время приходилось выступать в кроссовках, из-за чего возникало впечатление, что Аватар немного прихрамывает. Но потом певица все-таки встала на каблуки.
Как говорит артистка, она рада, что дошла до середины проекта, поскольку устала бояться, что ее раскроют. Люся призналась в том, что совершенно не умеет врать.
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Ида Галич и Тимур Батрутдинов. Фото: канал НТВ
Тем не менее Люся Чеботина рассказала, что ей обидно уходить, поскольку она успела ко всем привыкнуть и будет скучать.
«В проекте задействованы настоящие профессионалы своего дела, с первой встречи мне было очень комфортно и легко работать со всеми. А вообще, я ждала поцелуй Иды Галич и Тимура Батрутдинова.
Ида сказала, что, если под аватаром Мэри Поппинс скрывается Люся Чеботина, они с Тимуром поцелуются. Почему не было поцелуя, я не знаю. Где поцелуй?», - недоумевает певица.