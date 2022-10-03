«Костюм был настолько обтягивающий…»: Люся Чеботина – об участии в «Шоу Аватар» и поцелуе Галич с Батрутдиновым

В минувшую субботу была разоблачена еще одна участница «Шоу Аватар» на канале НТВ. Под цифровым образом Мэри Поппинс скрывалась певица Люся Чеботина. Как признается артистка, ради участия в проекте она отменила все свои дела и несколько концертов.

По словам Люси, леди Совершенство – ее любимый персонаж, поскольку она ассоциируется с магией и волшебством. Артистка говорит, что хотела бы вызывать у людей такие же ассоциации.