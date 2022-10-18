«Обе пошли дальше»: Селена Гомес и Хейли Бибер поставили точку в своем конфликте

Похоже, что ненависть между певицей Селеной Гомес и моделью Хейли Болдуин была лишь в головах их фанатов.

Напомним, обе молодые звезды в свое время встречались с Джастином Бибером, но потом артист выбрал Хейли и женился на ней в 2018 году. Публика решила, что модель нагло увела бойфренда у певицы, с которой у того был очень красивый роман. Пользователи соцсетей годами травили Хейли, ставшую миссис Бибер, и жалели одинокую Селену.