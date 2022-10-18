«Обе пошли дальше»: Селена Гомес и Хейли Бибер поставили точку в своем конфликте

Похоже, что ненависть между певицей Селеной Гомес и моделью Хейли Болдуин была лишь в головах их фанатов.
Напомним, обе молодые звезды в свое время встречались с Джастином Бибером, но потом артист выбрал Хейли и женился на ней в 2018 году. Публика решила, что модель нагло увела бойфренда у певицы, с которой у того был очень красивый роман. Пользователи соцсетей годами травили Хейли, ставшую миссис Бибер, и жалели одинокую Селену.
Но теперь всем этим эмоциям можно сказать «пока». 15 октября обе девушки явились на светское мероприятие Academy Museum Gala 2022 и сфотографировались вместе, прильнув друг к дружке щеками и почти обнявшись. Звезды публично продемонстрировали, что между ними нет вражды или неприязни.
«Селена и Хейли были очень круты вместе на Academy Museum Gala. Они обе пошли дальше и счастливы в своей жизни. Они хотели показать миру, что между ними больше нет разногласий или плохих чувств», — говорит источник издания ET, знакомый со звездами.
«Джастин тоже очень доволен тем, что они все могут двигаться дальше и между ними может быть мир».
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Снимок, опубликованный в социальной сети известным фотографом, буквально «взорвал» интернет. Это произошло всего через две недели после того, как Хейли дала большое интервью о том, какие нападки от фанатов Селены она испытала.