«Спасибо богу за тебя»: Джастин и Хейли Биберы трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

14 сентября звездные супруги Джастин и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы. Певец и модель поженились в 2018 году.
К знаменательной дате оба сделали трогательные посты в социальной сети, выразив чувства друг к другу.
«Поздравляю с годовщиной моего лучшего друга и жену Хейли. Спасибо за то, что делаешь меня лучше во всех отношениях», — написал Джастин.
«Четыре года замужем за тобой. Самый красивый человек, которого я когда-либо знала… Любовь всей моей жизни. Спасибо богу за тебя», - ответила Хейли.
В своем посте 25-летняя модель оставила множество совместных фотографий, в том числе со свадьбы.
Другие новости из жизни знаменитостей ищите в Telegram-канале «Звездная пыль»
Напомним, в 2018 году у звездной пары прошло скромное бракосочетание в Нью-Йорке, а через год они устроили пышную свадьбу в Южной Каролине.