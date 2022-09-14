«Спасибо богу за тебя»: Джастин и Хейли Биберы трогательно поздравили друг друга с годовщиной свадьбы

14 сентября звездные супруги Джастин и Хейли Бибер отмечают четвертую годовщину свадьбы. Певец и модель поженились в 2018 году.

К знаменательной дате оба сделали трогательные посты в социальной сети, выразив чувства друг к другу.

«Поздравляю с годовщиной моего лучшего друга и жену Хейли. Спасибо за то, что делаешь меня лучше во всех отношениях», — написал Джастин.

«Четыре года замужем за тобой. Самый красивый человек, которого я когда-либо знала… Любовь всей моей жизни. Спасибо богу за тебя», - ответила Хейли.