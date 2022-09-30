«Я бы никогда этого не сделала»: Хейли Бибер подробно ответила, увела ли она парня у Селены Гомес

В новом интервью популярной модели Хейли Бибер устроили откровенный допрос на самую животрепещущую тему, связанную с ней, — увела ли она Джастина Бибера у его бывшей девушки Селены Гомес.

«Я понимаю, как это выглядит со стороны, и там много разных восприятий, но это была ситуация, когда я точно знаю, что для них было правильным закрыть эту дверь, — рассказала модель в подкасте Call Her Daddy. — В то время у них не было отношений, но, конечно, у них очень долгая история, и это не мои отношения». «Это (расставание Джастина и Селены. — Прим. авт.) не имеет никакого отношения ко мне, и я очень уважаю это, но также знаю, что это закрыло определенную главу, и я думаю, что это было лучшее, что могло случиться с ним, чтобы двигаться дальше, быть помолвленным и жениться. Типа продолжить жить своей жизнью».

Ведущий подкаста попросил конкретизировать, были ли у Хейли отношения с Джастином в то время, когда он еще не порвал с Селеной. 25-летняя миссис Бибер ответила, что ни разу.