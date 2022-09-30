«Я бы никогда этого не сделала»: Хейли Бибер подробно ответила, увела ли она парня у Селены Гомес

В новом интервью популярной модели Хейли Бибер устроили откровенный допрос на самую животрепещущую тему, связанную с ней, — увела ли она Джастина Бибера у его бывшей девушки Селены Гомес.
«Я понимаю, как это выглядит со стороны, и там много разных восприятий, но это была ситуация, когда я точно знаю, что для них было правильным закрыть эту дверь, — рассказала модель в подкасте Call Her Daddy. — В то время у них не было отношений, но, конечно, у них очень долгая история, и это не мои отношения».
«Это (расставание Джастина и Селены. — Прим. авт.) не имеет никакого отношения ко мне, и я очень уважаю это, но также знаю, что это закрыло определенную главу, и я думаю, что это было лучшее, что могло случиться с ним, чтобы двигаться дальше, быть помолвленным и жениться. Типа продолжить жить своей жизнью».
Ведущий подкаста попросил конкретизировать, были ли у Хейли отношения с Джастином в то время, когда он еще не порвал с Селеной. 25-летняя миссис Бибер ответила, что ни разу.
«Не в моем характере портить чьи-то отношения, я бы никогда этого не сделала. Я была хорошо воспитана. Я не заинтересована в подобном», — настояла модель.
«Как женщина я никогда не захотела бы вступать с кем-то в отношения, быть помолвленной, выходить замуж и думать про себя: «Интересно, действительно ли для тебя закрыты прошлые отношения?» Я точно знаю, что причина, по которой мы смогли снова быть вместе, заключалась в том, что он был полностью закрыт, и это уважительно ко мне».
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Ведущий спросил, почему же пользователи Интернета восприняли помолвку Джастина и Хейли в штыки и вылили на звездную пару столько негатива.
«Я думаю, во-первых, мы оба были очень молоды. Когда мы обручились, мне был 21, а ему — 24… Лично я никогда не думала, что выйду замуж в таком юном возрасте. Я думаю, события развивались очень быстро. Сейчас, спустя четыре года, оглядываясь назад, я полностью понимаю — это казалось действительно радикальным, действительно безумным… Но в то время это казалось правильным для нас двоих».
Хейли также добавила, что уважает Селену и не испытывает в отношении нее какой-либо драмы.
Напомним, звезды американской эстрады Джастин Бибер и Селена Гомес встречались и расставались на протяжении многих лет, западная молодежь любила эту пару. В перерывах романа с коллегой по сцене молодой певец крутил любовь с различными моделями, в том числе и с Хейли Болдуин. В конце 2017 года Бибера и Гомес снова видели вместе на свидании, но уже в 2018-м все было окончательно кончено, и Джастин женился на Хейли. С тех пор в Сети молодую модель считают разлучницей, у нее свои армии как поклонников, так и хейтеров.