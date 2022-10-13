«Не каждый может себе позволить»: Стеша Маликова предстала в твидовом костюме с юбкой, которая делает ноги длиннее

А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Алсу Арна.

«Образ Стеши однозначно можно назвать трендовым. Твидовый костюм в черном цвете создает платформу и уверенность в том, что этот костюм стоит примерить девушкам модельного типа, как Стеша. Да, он не всем подойдет, потому что мы видим, какие здесь линии, какие объемы должны быть, какой рост должен быть.

Не каждый может себе позволить примерить такую длину с такими акцентами. Еще один большой тренд – это сочетание мужского и женского. В данном случае этот наряд больше про женщин, конечно. Если говорить про жакет, то здесь про маскулинность, про объемные плечи, про объемный верх. Можно сочетать и такой верх объемный и узкую талию, а также юбку, которая при ходьбе распахивается и показывает еще более бесконечные ноги.

Конечно, Стеше этот костюм идет. Его можно назвать модным. Твид сыграл здесь хорошую, доверительную роль. Потому что идет ассоциация с Chanel, со стабильностью, доверием. Если бы костюм был из другой ткани, то возможно его восприняли бы по-другому в обществе», – высказалась эксперт.