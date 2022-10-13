«Не каждый может себе позволить»: Стеша Маликова предстала в твидовом костюме с юбкой, которая делает ноги длиннее

Стеша Маликова является дочкой Дмитрия Маликова. Она уже несколько лет развивает свой бренд одежды. Наследница артиста создает наряды для сверстниц. Каждый сезон она выпускает новые коллекции. Летом юная бизнесвумен носила легкие платья и топы, а теперь она демонстрирует осенние луки.
Недавно Стеша показала трендовые джинсы. Также она обзавелась необычным пальто. Во время очередного шопинга дочка певца примерила черный твидовый костюм с короткой юбкой на запах и укороченным жакетом. Маликова сделала акцент на стройные ноги. Она покрасовалась на камеру в своем монохромном аутфите.
«Мне приглянулся этот комплект! Очень клево выглядит», – отметила Стеша.
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А для сайта Teleprogramma.pro ее наряд оценила имидж-стилист Алсу Арна.
«Образ Стеши однозначно можно назвать трендовым. Твидовый костюм в черном цвете создает платформу и уверенность в том, что этот костюм стоит примерить девушкам модельного типа, как Стеша. Да, он не всем подойдет, потому что мы видим, какие здесь линии, какие объемы должны быть, какой рост должен быть.
Не каждый может себе позволить примерить такую длину с такими акцентами. Еще один большой тренд – это сочетание мужского и женского. В данном случае этот наряд больше про женщин, конечно. Если говорить про жакет, то здесь про маскулинность, про объемные плечи, про объемный верх. Можно сочетать и такой верх объемный и узкую талию, а также юбку, которая при ходьбе распахивается и показывает еще более бесконечные ноги.
Конечно, Стеше этот костюм идет. Его можно назвать модным. Твид сыграл здесь хорошую, доверительную роль. Потому что идет ассоциация с Chanel, со стабильностью, доверием. Если бы костюм был из другой ткани, то возможно его восприняли бы по-другому в обществе», – высказалась эксперт.
Стеша Маликова. Фото: соцсети звезды
Справка Teleprogramma.pro:
Алсу Арна — имидж-стилист, эксперт modest fashion. Училась в МГУ на факультете «Теория Моды», а также в бизнесс-школе для дизайнеров Fashion Factory School и прошла множество аналогичных курсов. С 2005 по 2008 годы работала в Италии, затем продолжила в Москве.