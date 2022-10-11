«Арсений — человек-эмоция»: Барановская в джинсовой куртке запечатлелась с подросшими сыновьями Аршавина

Юлия Барановская

Юлия Барановская. Фото: соцсети звезды

Телеведущая поделилась кадрами с футбольного матча. Она выложила трогательные фото в Сеть.

Юлия Барановская является известной телеведущей. Она уже давно строит карьеру на ТВ. Примечательно, что после расставания с Андреем Аршавиным ей удалось попасть на работу на телеканал. Теперь она ведет не только передачи, но и концерты. Экс-возлюбленная футболиста при этом растит троих детей.

Обычно Юлия редко выходит в свет. Но для каждого появления на публике она подбирает броские наряды. Телеведущая носит тренчи, может позволить себе щеголять в мини-шортах. Она свободное время всегда посвящает детям.

На этот раз Барановская поделилась кадрами, сделанными на футбольном матче. Она в джинсовой куртке позировала с повзрослевшими сыновьями. Если Артем был серьезным, то младший Арсений то улыбался, то делал забавное лицо. Он умилил даже свою маму. 

«Арсений — человек-эмоция», — написала Юлия.

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сыновья очень похожи на отца.

«Красивые какие. Юленька вы очень хорошая мама!», «Похудела, Юля, немного!? Держись!», «Какие у всех глаза», «Парни красивые, в папу все», — стали писать пользователи Сети.

Юлия Барановская с детьми. Фото: соцсети звезды

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