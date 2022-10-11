«Арсений — человек-эмоция»: Барановская в джинсовой куртке запечатлелась с подросшими сыновьями Аршавина

На этот раз Барановская поделилась кадрами, сделанными на футбольном матче. Она в джинсовой куртке позировала с повзрослевшими сыновьями. Если Артем был серьезным, то младший Арсений то улыбался, то делал забавное лицо. Он умилил даже свою маму.

«Арсений — человек-эмоция», — написала Юлия.

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Поклонники восхитились кадрами. Многие отметили, что сыновья очень похожи на отца.