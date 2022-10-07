Изысканная красота: Лопырева в модном жакете и золотистой юбке плиссе появилась на показе мод в Москве

6 октября в Москве прошел показ мод Александры Серовой. На мероприятии собралось большое количество гостей. Лопырева также появилась в зале. Она предстала в золотистой юбке плиссе с разрезом и черном укороченном жакете. Светская львица визуально сделала ноги длиннее, а талию более узкой.

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