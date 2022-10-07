Изысканная красота: Лопырева в модном жакете и золотистой юбке плиссе появилась на показе мод в Москве

Виктория Лопырева уже много лет работает моделью. Она участвует в рекламных проектах и фотосессиях. А после победы в конкурсе красоты «Мисс Россия» блондинка некоторое время работала телеведущей. Последние два года она жила в Дубае, но теперь вернулась в Москву. Звезда почти каждый день появляется на публике.
Примечательно, что Лопырева всегда подбирает себе женственные образы. Она может похвастаться внушительным гардеробом. После возращения на родину светская львица обзавелась плащом и косухой. При этом от вечерних нарядов она не отказывалась.
6 октября в Москве прошел показ мод Александры Серовой. На мероприятии собралось большое количество гостей. Лопырева также появилась в зале. Она предстала в золотистой юбке плиссе с разрезом и черном укороченном жакете. Светская львица визуально сделала ноги длиннее, а талию более узкой.
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На этот раз Виктория повстречала Наталью Рудову. Актриса тоже обладает стройной фигурой, но она оделась в уличном стиле.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Лопырева. Многие отметили, что она умело использует гламур в своих образах. «Ну что за дива», «Выглядите дорого-богато», «Какая у вас талия! Загляденье», «Вика, снова всех затмили», — стали писать подписчики.
Виктория Лопырева. Фото: соцсети звезды