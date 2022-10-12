Никакого стеснения: Регина Тодоренко показала, как кормит маленького сына грудью на публике

Регина Тодоренко давно строит отношения с Владом Топаловым. Они познакомились, когда Регина уже прославилась благодаря шоу «Орел и решка». Они вместе играли в театре. Теперь у супругов растет сын Михаил. А в этом году у них снова произошло пополнение в семье.
На этот раз Тодоренко быстро вышла из декрета. Она уже спустя месяц после родов вернулась к съемкам. А недавно телеведущая стала участницей «Ледниковый период». Она активно тренируется на льду и пытается вернуться в форму.
На этот раз Тодоренко отметила то, что ее младшему сыну исполнилось три месяца. А 12 октября она с ним приехала на работу. Даже длительные съемки не пугают телеведущую. Она без стеснения кормит Мира в гримерке, не стесняясь публики. Регина на новом видео засветила свое декольте. На руках она держала малыша.
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Она не стала скрывать, что с детьми на работе очень тяжело. При этом Тодоренко не выглядела уставшей. Однако некоторые поклонники осудили ее за интимные кадры. Многие считают, что такой процесс не стоит демонстрировать на камеру.
«Зачем такое показывать?», «Это неприлично», «Корми, только прикройся», «До чего скатились блогеры», «От вас такое ожидаемо», «Какой милый малыш», «Прекрасный мальчик», — стали писать пользователи Сети.
Регина Тодоренко. Фото: соцсети звезды