Никакого стеснения: Регина Тодоренко показала, как кормит маленького сына грудью на публике

На этот раз Тодоренко отметила то, что ее младшему сыну исполнилось три месяца. А 12 октября она с ним приехала на работу. Даже длительные съемки не пугают телеведущую. Она без стеснения кормит Мира в гримерке, не стесняясь публики. Регина на новом видео засветила свое декольте. На руках она держала малыша.

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