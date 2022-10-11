Авербух не сводил глаз: Арзамасова в укороченных брюках и кремовом тренче появилась на ледовой арене

Лиза Арзамасова является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Поклонники полюбили ее за роль в сериале «Папины дочки». Однако за минувшие годы она не только повзрослела, но и открыла в себе много талантов. Артистка состоит в браке с Ильей Авербухом. В прошлом году у пары родился сын Лев.
Примечательно, что Лиза познакомилась с будущим мужем на шоу «Ледниковый период». И теперь спустя годы она снова принимает участие в проекте. Ее партнером стал молодой чемпион Никита Кацалапов. Недавно уже прошли съемки первого эфира. Арзамасова в пудровом платье каталась с партнером.
А 11 октября у нее состоялась тренировка. Когда она приехала на ледовую арену, то встретила Регину Тодоренко, которая уже потренировалась. А Лизу встретил Авербух. Она поделилась трогательными кадрами. А вот с Никитой актриса словно впала в детство и дурачилась.
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После тренировки она покрасовалась в осеннем образе. Арзамасова была в кремовых укороченных брюках и тренче в тон. Она дополнила лук водолазкой с джемпером и молочными ботинками. Артистка решила отправиться гулять с подругой.
Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Ильи. Многие осыпали ее комплиментами. Напомним, что сына она родила чуть больше года назад.