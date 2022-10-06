Сама нежность: Лиза Арзамасова в пудровом платье слилась в чувственном танце с Никитой Кацалаповым на льду

Лиза Арзамасова является одной из самых известных актрис. Она уже давно стала знаменитой благодаря роли в сериале «Папины дочки». Теперь Лиза продолжает строить карьеру, играет в театре. Артистка в свои 27 лет уже стала мамой. Она растит сына Льва вместе с мужем Ильей Авербухом. Хотя еще два года назад свои отношения влюбленные скрывали.
Летом супруги много отдыхали. Но недавно Арзамасова не только вернулась к работе, но и согласилась участвовать в одном проекте с мужем. 6 октября стартовали съемки нового сезона «Ледниковый период». Авербух снова стал в шоу тренером и режиссером-постановщиком. Но актриса будет выступать не с ним, а с молодым чемпионом Никитой Кацалаповым.
На льду Лиза предстала в легком пудровом платье. Она сделала романтичную укладку. Актриса исполнила чувственный танец на льду с партнером. Они показались красивые поддержки и эффектный прокат.
Среди членов жюри в этом выпуске оказались Елена Летучая, Дмитрий Хрусталев, Татьяна Навка, Светлана Захарова, Елена Чайковская.
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Лиза Арзамасова. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro
Ранее Авербух признался, что во время съемок его сын с Арзамасовой остается дома под присмотром бабушек и нянь. Льву всего один год. Однако фигурист ранее признавался, что хочет еще детей и планировал начать работать над этим в ближайшее время. В шоу также участвует Регина Тодоренко, которая стала мамой снова всего два месяца назад.
Лиза Арзамасова и Никита Кацалапов. Фото: Ольга Храбрых / Teleprogramma.pro