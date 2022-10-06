Сама нежность: Лиза Арзамасова в пудровом платье слилась в чувственном танце с Никитой Кацалаповым на льду

На льду Лиза предстала в легком пудровом платье. Она сделала романтичную укладку. Актриса исполнила чувственный танец на льду с партнером. Они показались красивые поддержки и эффектный прокат.

Среди членов жюри в этом выпуске оказались Елена Летучая, Дмитрий Хрусталев, Татьяна Навка, Светлана Захарова, Елена Чайковская.

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