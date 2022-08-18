Земфира едет в большой тур по Европе, Россия в списках не значится

Певица даже выступит в военном Израиле. Ее ничего не смущает.
Земфира. Фото: Global Look Press

Земфира. Фото: Global Look Press

Певица Земфира вместе со своей подружкой Ренатой Литвиновой в марте этого года сбежала из России в Париж. Поклонники певицы осудили ее поступок, некоторые даже назвали ее предательницей.

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Все это время Земфира хранила молчание. В четверг стало известно, что осенью артистка собирается в большой тур по Европе и нашей страны в списках нет.

Интересно заметить, что миролюбивая Земфира приедет с концертом и в Израиль, который еще недавно бомбил Палестину. Было много погибших людей. Но это, видимо, другое, по ее мнению.

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