Проживающую в Вене Нетребко заподозрили во второй беременности из-за изменений в фигуре

Анна Нетребко является известной артисткой. Она уже давно прославилась на весь мир. Певица выступала на больших сценах в США, Италии, Великобритании. Она в этом году стала реже выступать. Ей удается больше времени провести дома в Вене с сыном Тьяго от прошлых отношений. А с мужем Юсифом Эйвазовым общих детей у них нет.
На этот раз Нетребко вернулась из Неаполя, где дала концерт. Она всегда успевает во время гастролей устраивать прогулки и посещать интересные места. Но поклонники заметили, что ее фигура изменилась. Артистку заподозрили в беременности, так как платье цвета «Тиффани» облегало ее живот, который явно округлился.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
Поклонники заподозрили ее в беременности, хотя артистке уже 51 год. В Сети стали обсуждать изменения в ее фигуре. На другом фото Анна позировала в алом платье, положив руки на живот. Это снова подтолкнуло подписчиков на мысли, что звезда находится в положении.
«Ой, вам так идет животик», «Такая вы милая», «А талия пропала! Как так?», «Мне же не кажется?» — стали писать пользователи Сети. Однако недавно Нетребко также позировала в жакете и лосинах. Тогда у нее не было ни намека на живот, поэтому фанаты предположили, что она просто поправилась.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды