Проживающую в Вене Нетребко заподозрили во второй беременности из-за изменений в фигуре

На этот раз Нетребко вернулась из Неаполя, где дала концерт. Она всегда успевает во время гастролей устраивать прогулки и посещать интересные места. Но поклонники заметили, что ее фигура изменилась. Артистку заподозрили в беременности, так как платье цвета «Тиффани» облегало ее живот, который явно округлился.

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