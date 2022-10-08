Словно девочка: Нетребко в черном платье бэби-долл козырнула постройневшей фигурой на побережье в Неаполе

На этот раз Нетребко приехала в Неаполь, где скоро выступит на сцене. Свободное время она посвящает прогулкам. Артистка решила на этот раз посетить средневековую крепость Кастель-дель-Ово на острове в Тирренском море. Она предстала в черном платье бэби-долл с рукавами-колокольчиками. Звезда сделала акцент на стройных ножках.

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