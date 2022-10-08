Словно девочка: Нетребко в черном платье бэби-долл козырнула постройневшей фигурой на побережье в Неаполе

Анна Нетребко является одной из самых известных артисток в мире. Она обычно регулярно гастролирует, но в этом году количество ее концертов уменьшилось. Певица недавно побывала дома в Вене. Там она отметила свое 51-летие. А потом артистка провела неделю в Израиле, где не только дала концерт с мужем Юсифом Эйвазовым, но и посетила несколько городов.
Примечательно, что Анна любит экспериментировать с образами. Она собрала коллекции шляпок и обуви. Ее не раз критиковали за наряды не по возрасту, но на этот раз в Италии она снова отметилась в коротком платье и джинсовой куртке.
На этот раз Нетребко приехала в Неаполь, где скоро выступит на сцене. Свободное время она посвящает прогулкам. Артистка решила на этот раз посетить средневековую крепость Кастель-дель-Ово на острове в Тирренском море. Она предстала в черном платье бэби-долл с рукавами-колокольчиками. Звезда сделала акцент на стройных ножках.
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Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды
«Вижу бездну… перспективу тоже вижу», – написала звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие стали адресовать ей комплименты. «Так красиво, успокаивает!», «Мне как-то навеяло.. Красотка Ассоль смотрит в даль», «Анна, какие ножки», «Вы очень похудели», «Невероятно женственно», «Красотка наша», — стали писать подписчики.
Анна Нетребко. Фото: соцсети звезды