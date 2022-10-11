Чует стиль: Кети Топурия в жилетке и остромодных брюках палаццо оказалась в гостях у Натальи Подольской

Кети для съемок выбрала костюм природного травянистого цвета. Жилетка и брюки палаццо подчеркнули ее талию и визуально сделали ее фигуру более хрупкой. По словам стилистов, широкие брюки визуально стройнят. Артистка с радостью обнялась с Подольской после съемок. Жена Владимира Преснякова предстала в платье цвета фуксии.

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