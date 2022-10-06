«Он большой у нас. Прям мужчина»: Топурия рассказала, каким растет ее полуторагодовалый сын от мужа-дипломата

Пока Топурия скрывает лицо полуторагодовалого сына. Однако она рассказала, что он быстро растет. Певица также отметила, что малыш уже начал говорить и постепенно пополняет словарный запас.

А еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».