Покинула Москву: Кети Топурия в остромодном кардигане оверсайз и лосинах мятного цвета отметилась в аэропорту

На этот раз Кети запечатлелась в аэропорту. Она предстала в ультрамодном наряде. Певица подчеркнула стройные ноги, надев лосины мятного цвета. Она также дополнила образ оранжевым кардиганом оверсайз, который скрывает изъяны фигуры. Лук дополнили песочные ботинки и плюшевая сумка Bottega Veneta.

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