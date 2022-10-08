Покинула Москву: Кети Топурия в остромодном кардигане оверсайз и лосинах мятного цвета отметилась в аэропорту

Кети Топурия является популярной исполнительницей. Она уже больше 15 лет является солисткой группы «А’Студио». У нее есть миллионы поклонников, которые следят за ее жизнь. Певица славится не только вокалом, но и чувством стиля. Ее броские наряды вызывают восторг у стилистов. В обычной жизни звезда также любит принарядиться.
Примечательно, что Кети успевает строить карьеру и воспитывать двоих детей. От первого брака у нее подрастает дочка Оливия. А вместе с мужем Львом Деньговым артистка воспитывает сына Адама. При этом от гастролей она не отказывается.
На этот раз Кети запечатлелась в аэропорту. Она предстала в ультрамодном наряде. Певица подчеркнула стройные ноги, надев лосины мятного цвета. Она также дополнила образ оранжевым кардиганом оверсайз, который скрывает изъяны фигуры. Лук дополнили песочные ботинки и плюшевая сумка Bottega Veneta.
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Как оказалось, Топурия направлялась в Казахстан. Она приехала в Алма-Ату. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами.
«Ну до чего красивая», «Крутое сочетание цветов», «Обожаю такие наряды», «Ноги просто бесконечные», «Шикарно смотритесь», «Наряд вызывает восторг», «Ох, оттенки осени», — стали писать пользователи Сети.
Кети Топурия. Фото: соцсети звезды