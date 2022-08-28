Ни капли стеснения: Регина Тодоренко показала, как кормит грудью маленького сына на публике

Тодоренко провела время на Бали, а вот рожать она приехала в Майами. Телеведущая решилась на домашние роды. С ней рядом был муж Влад Топалов, а также маленький сын Михаил. Вот уже чуть больше месяца Регина привыкает к роли мамы двоих детей. Иногда она просит мужа, чтобы он забрал малышей, так как она нуждается в отдыхе.

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