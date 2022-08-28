Ни капли стеснения: Регина Тодоренко показала, как кормит грудью маленького сына на публике

Регина Тодоренко уже давно стала популярной телеведущей. Особую славу ей принесло шоу «Орел и решка». Однако также участвовала в украинской «Фабрике звезд». Она начала вести несколько личных проектов, которые стали успешными. Однако в этом году Регина снова стала мамой. К слову, на последних сроках беременности она уехала из страны.
Тодоренко провела время на Бали, а вот рожать она приехала в Майами. Телеведущая решилась на домашние роды. С ней рядом был муж Влад Топалов, а также маленький сын Михаил. Вот уже чуть больше месяца Регина привыкает к роли мамы двоих детей. Иногда она просит мужа, чтобы он забрал малышей, так как она нуждается в отдыхе.
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На днях Тодоренко вышла из декретного отпуска. Теперь она ездит на съемки, а малыша берет с собой. В гримерки есть кроватка, игрушки и все, что нужно ребенку. Примечательно, что 27 августа Регина не только похвасталась новой кроватью с функцией массажера.
Она показала, что кормит малыша Мира не только дома, но и в общественных местах. Но если сидя в гостиной она держит ребенка на виду, то на катке звезда прикрыла его паледом, а также свое декольте.
Регина Тодоренко с сыном. Фото: соцсети звезды
Примечательно, что некоторые поклонники осудили Регину за то, что она кормит сына грудью даже вне дома. Другие напротив восхитились телеведущей. К слову, пара пока скрывает лицо младшего наследника. При этом они все чаще хвастаются достижениями Михаила. Недавно мальчик заговорил на английском языке.