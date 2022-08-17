Маленькие ножки свисают с плеча: Тодоренко так устала от грудного сына, что Топалов забрал у нее детей

Накануне Тодоренко восхитилась тем, что Михаил заговорил на английском языке. А вечером она уже не знала, как быть. Мальчик от нее не отходит и даже ночью прибегает и просится к ней в кровать. Тем временем телеведущая плохо спит, так как Мир плачет и постоянно просит кушать. Она так устала, что просто укуталась в одеяло. Но ей на помощь пришел муж Влад Топалов, который забрал детей.

На фото певец держит на плече младшего наследника. У Мира свисают крохотные ножки в белых носочках. Второй рукой Влад держит старшего сына.