Маленькие ножки свисают с плеча: Тодоренко так устала от грудного сына, что Топалов забрал у нее детей

Регина Тодоренко является известной телеведущей. Она вела шоу «Орел и решка». Однако потом ей удалось стать популярным блогером.
На телевидении она продолжает появляться в качестве члена жюри и в роли ведущей. Но в этом году Регина ушла в декретный отпуск. Она много путешествовала с уже округлившимся животом.
Не так давно Тодоренко стала мамой во второй раз. Она растит сына Михаила. А в Майами телеведущая родила еще одного сына, которого назвала Мир. Теперь она привыкает быть мамой двоих детей. Однако это оказалось непросто. Пока грудничковый малыш капризничает, старший наследник требует внимания.
Накануне Тодоренко восхитилась тем, что Михаил заговорил на английском языке. А вечером она уже не знала, как быть. Мальчик от нее не отходит и даже ночью прибегает и просится к ней в кровать. Тем временем телеведущая плохо спит, так как Мир плачет и постоянно просит кушать. Она так устала, что просто укуталась в одеяло. Но ей на помощь пришел муж Влад Топалов, который забрал детей.
На фото певец держит на плече младшего наследника. У Мира свисают крохотные ножки в белых носочках. Второй рукой Влад держит старшего сына.
«Святой человек! Спасибо тебе за эти 2,5 часа! Я снова чувствую себя женщиной», — сказала звезда.
Влад Топалов с сыновьями. Фото: соцсети звезды
Регина успела привести себя в порядок. Она в последнее время редко красится и расчесывается. Но на этот раз телеведущая накрутила локоны. Однако вскоре Топалов отдал ей детей. Она сняла видео, на котором Мир кричит на всю квартиру. Звезда призналась, что ей нужно еще отдохнуть. Она обратилась к мужу, прося помощи.