Невестка Орбакайте в мини-платье небесно-голубого цвета повеселилась с подругами

Алена Краснова давно стала частью большой звездной семьи. Она вышла замуж за старшего сына Кристины Орбакайте Никиты Преснякова.
Примечательно, что пара в свое время устроила пышную свадьбу. Теперь они живут в квартиру, которую им подарила Алла Пугачева. Супруги много путешествуют, а свободное время любят посвящать друзьям.
Недавно Алена и Никита находились в загородном доме, который раньше был дачей Примадонны. Там они устраивали романтические вечера, а иногда закатывали вечеринки. Невестка Орбакайте является моделью, поэтому также делится кадрами со съемок, на которых предстает в броских нарядах.
На этот раз Краснова смогла провести вечер с подругами. Для девичника она выбрала не привычный корсет и брюки. Модель щегольнула в атласном мини-платье на запах.
Наряд небесно-голубого цвета подчеркнул ее стройные ноги. Она дополнила элегантный образ черной сумочкой. Невестка Орбакайте успела также погулять и сделать фото на память. Она веселилась весь вечер.
Алена Краснова. Фото: соцсети звезды
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Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Никиты. Многие отметили, что ей особенно идут такие образы.
«Какая красивая», «Алена, у вас безупречное чувство стиля», «Платье такое милое», «Как классно, что вы находите время для веселья», «Молодая и красивая», «Блондинка на миллион», — стали писать подписчики.