В голливудском стиле: невестка Орбакайте в платье-бюстье и модных босоножках появилась на съемке

Никита Пресняков уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Она раньше была его соседкой по даче. Романтические отношения быстро переросли в роман, а потом в брак.
Пара не торопится заводить детей. Старший сын Кристины Орбакайте много путешествует и занимается музыкой. Не так давно он свозил жену в США.
Но теперь супруги находятся в Москве. Порой они отдыхают на бывшей даче Аллы Пугачевой у реки Истра. Но также Алена любит устраивать шопинг и хвастаться обновками. К этому лету она успела купить множество ярких луков.
На этот невестка Орбакайте приняла участие в фотосессии. Она примерила образ в ретростиле в лучших традициях Голливуда. Краснова облачилась в платье-бюстье из атласа и перчатки с мехом. Лук дополнили модные в этом сезоне босоножки с каблуком-рюмочкой. Жена Никиты сделала высокую прическу, открыв изящную шею.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Алена. Многие осыпали ее комплиментами. «Ну как вам идет», «Это очень красиво», «С такой фигуркой выглядите кукольно», «Ой, ну что за дива», «Ножки идеальные», «Смотритесь фантастически», «Вам пора сниматься в кино», — прокомментировали пост подписчики.