В голливудском стиле: невестка Орбакайте в платье-бюстье и модных босоножках появилась на съемке

Никита Пресняков уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой. Она раньше была его соседкой по даче. Романтические отношения быстро переросли в роман, а потом в брак.

Пара не торопится заводить детей. Старший сын Кристины Орбакайте много путешествует и занимается музыкой. Не так давно он свозил жену в США.