Шелковое мини-платье, кожаные брюки, корсет: невестка Орбакайте показала четыре монохромных летних наряда

Никита Пресняков является известным певцом и старшим сыном Кристины Орбакайте. Он уже давно счастлив в браке с Аленой Красновой.
Артист лишь недавно стал чаще выходить в свет и участвовать в телевизионных шоу. Жена всегда его поддерживает. Примечательно, что она является моделью и каждый раз демонстрирует броские образы.
Порой жена Никиты веселиться с ним на вечеринках. Она также делится кадрами со съемок. На этот раз на фотосессии невестка Орбакайте примерила четыре монохромный наряда. Она устроила битву луков с подругой. Сначала Алена предстала в кожаных брюках клеш цвета Барби и поло с принтом «гусиная лапка». Наряд визуально сделал ее ноги стройнее.
Потом возлюбленная Преснякова щегольнула в черных брюках и корсете с разрезами. Напоследок блондинка примерила мини-платье в полоску с салатовым жакетом и шелковое короткое платье с акцентом на талии. Она выбрала яркие модные луки.
Поклонники были сражены подборкой образов. А для сайта Teleprogramma.pro ее выбор оценила стилист Марина Морикова. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».
«Лето – пора ярких образов и открытых нарядов. В этом году самые популярные цвета, которые не оставляют никого равнодушным: розовый и зеленый.
Эти цвета перешли отражают тренд на 2000-е, для которых также характерна откровенность образов, мини, высокий каблук, заниженная талия, платья и брюки с cut out’ами.
Кроме того, этот тренд сопровождается использованием таких материалов как атлас, перья, латекс, кожа и стразы.
Платье-рубашка впервые появилась в коллекции Jacquemus, затем эту идею подхватили и другие бренды.
У тренда на 2000-е есть одна особенность. В таких образах вы можете появиться как днем, так и на вечеринке. Не исключены в этой стилистике и монохромные образы. Они всегда выгодно вытягивают силуэт, что делает фигуру более собранной, а рост выше», – высказалась эксперт.
Справка Teleprogramma.pro:
Марина Морикова — стилист. Она занимается стилизацией гардероба и коммерческими съемками для брендов и красивых мероприятий. Ее стрит-стайл и работы размещают ведущие мировые фэшен паблики.
Она сотрудничает со многими брендами: Vogue, Mercedes Benz Fashion Week, Rasario, Adidas, Россельхозбанк и др. Образование получила в Британской высшей школе дизайна, Fashinology styling school (стилизация мужского и женского гардеробов), Имидж студии Константина Богомолова (г. Рига). Опыт работы стилистом — 4 года.
Марина Морикова. Фото: Teleprogramma.pro