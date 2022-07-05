Шелковое мини-платье, кожаные брюки, корсет: невестка Орбакайте показала четыре монохромных летних наряда

Поклонники были сражены подборкой образов. А для сайта Teleprogramma.pro ее выбор оценила стилист Марина Морикова. Еще больше новостей о звездах читайте в нашем Telegram-канале «Звездная пыль».

«Лето – пора ярких образов и открытых нарядов. В этом году самые популярные цвета, которые не оставляют никого равнодушным: розовый и зеленый.

Эти цвета перешли отражают тренд на 2000-е, для которых также характерна откровенность образов, мини, высокий каблук, заниженная талия, платья и брюки с cut out’ами.

Кроме того, этот тренд сопровождается использованием таких материалов как атлас, перья, латекс, кожа и стразы.

Платье-рубашка впервые появилась в коллекции Jacquemus, затем эту идею подхватили и другие бренды.

У тренда на 2000-е есть одна особенность. В таких образах вы можете появиться как днем, так и на вечеринке. Не исключены в этой стилистике и монохромные образы. Они всегда выгодно вытягивают силуэт, что делает фигуру более собранной, а рост выше», – высказалась эксперт.