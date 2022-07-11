«Нет шансов ко мне подойти»: Макеева призналась, что муж забрал ее паспорт полтора года назад

Актриса в очередной раз призналась бизнесмену в любви.
Анастасия Макеева и Роман Мальков

Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети

Анастасия Макеева и Роман Мальков вместе с 2020 года. Пара познакомилась на даче у актрисы и с тех пор не расстается. В мае прошлого года они стали мужем и женой, а после обвенчались.

Влюбленные не устают признаваться друг другу в любви и проявлять чувства на публике. На этот раз Анастасия заявила, что муж даже паспорт ее забрал и не отдает.   

«Смотрю на своего мужа и понимаю, что красавчик! Но этот голубоглазый парень, как забрал мой паспорт полтора года назад, так и держит при себе. Даже в кабинете у нотариуса он выдает мои документы. Нет шансов ко мне подойти, мой муж всегда рядом», — призналась Макеева.

На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.

Напомним, на днях Анастасия Макеева вывела мужа на сцену. Пара исполнила песни дуэтом в День семьи, любви и верности.

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