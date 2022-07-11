«Нет шансов ко мне подойти»: Макеева призналась, что муж забрал ее паспорт полтора года назад

Анастасия Макеева и Роман Мальков вместе с 2020 года. Пара познакомилась на даче у актрисы и с тех пор не расстается. В мае прошлого года они стали мужем и женой, а после обвенчались.

Влюбленные не устают признаваться друг другу в любви и проявлять чувства на публике. На этот раз Анастасия заявила, что муж даже паспорт ее забрал и не отдает.