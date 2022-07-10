«Профессиональная награда»: Макеева сделала из мужа-бизнесмена артиста

В мае этого года Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Накануне пара отметилась на концерте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, который прошел во Всеволжске.

Причем, на сцене блистала не только Анастасия, но и ее муж. Пара выступила дуэтом.