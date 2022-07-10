«Профессиональная награда»: Макеева сделала из мужа-бизнесмена артиста

В мае этого года Анастасия Макеева и Роман Мальков отметили первую годовщину семейной жизни. Накануне пара отметилась на концерте, приуроченном ко Дню семьи, любви и верности, который прошел во Всеволжске.
Причем, на сцене блистала не только Анастасия, но и ее муж. Пара выступила дуэтом.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
«Мы с моим любимым мужем Романом Мальковым получили памятную грамоту за участие в прекрасном торжестве - празднике, посвященном Дню семьи, любви и верности в г. Всеволожске. Это будет наша первая общая профессиональная награда. И я очень надеюсь, что не последняя! Ведь впереди у нас еще очень много всего интересного! Очень счастливый и памятный для нас день! Принимаем поздравления!» - написала Макеева в своей соцсети.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
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Напомним, Макеева и Мальков познакомились летом 2020 года на даче у звезды театра.