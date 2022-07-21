С каплями воды на теле: Севастьянова и Муцениеце блеснули «пампушечными» формами в модном бикини с завязками

Каролина Севастьянова уже больше пяти лет назад завершила карьеру. Раньше она активно участвовала в соревнования и стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.

Теперь в 27 лет она предпочитает иногда появляться на телевидении и продолжать тренировки. Звезда много путешествует, чем дразнит поклонников.