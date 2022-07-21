С каплями воды на теле: Севастьянова и Муцениеце блеснули «пампушечными» формами в модном бикини с завязками

Каролина Севастьянова уже больше пяти лет назад завершила карьеру. Раньше она активно участвовала в соревнования и стала олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике.
Теперь в 27 лет она предпочитает иногда появляться на телевидении и продолжать тренировки. Звезда много путешествует, чем дразнит поклонников.
И этим летом Каролина проводит время с Монако. Она делится кадрами, на которых то позирует в вечерних платьях, то красуется в купальнике на пляже. Гимнастка обладает стройной фигурой, которую предпочитает подчеркивать.
На этот раз Севастьянова покрасовалась в уборной в черном бикини с длинными завязками, которыми обрамила талию. Она продемонстрировала загорелые формы во всей красе. Спортсменка восхитила поклонников.
Примечательно, что такой же купальник есть у Агаты Муцениеце. Знаменитая актриса не так давно отдохнула с детьми в Москве, поплескавшись в бассейне. Она поделилась кадром, на котором позировала в черном бикини. На ее теле блестели капли воды.
Агата Муцениеце и Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезд
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Напомним, что у Агата растут дочка Мия и сын Тимофей. Она состоит в разводе с Павлом Прилучным. А вот Каролина пока не стала мамой. Она предпочитает не делиться подробностями своей личной жизни, но иногда позирует с возлюбленным на курортах и светских раутах.