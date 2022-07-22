«Не люблю готовить»: Макеева призналась, что у нее получается лучше всего в домашнем хозяйстве

Анастасия Макеева и Роман Мальков в эти дни отдыхают в Сочи. Супруги проводят время с пользой – поправляют здоровье, расслабляются в СПА, предпочитают детокс-питание.
Что касается питания, то актриса призналась, что в домашних условиях не очень любит готовить.
«Я не очень люблю готовить, это, пожалуй, единственное. Очень люблю украшать, декорировать, убирать, наводить чистоту, порядок, сажать, но не люблю готовить, хотя я не ленивая. Я с удовольствием, если кто-то берет на себя бразды правления, подойду и помогу почистить картошку и что-нибудь нарежу, проблемы в этом нет», - сказала Макеева «Теленеделе».
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху
Напомним, в прошлом году 40-летняя звезда театра вышла замуж в четвертый раз. Ее избранником стал бизнесмен Роман Мальков.