«Не люблю готовить»: Макеева призналась, что у нее получается лучше всего в домашнем хозяйстве

Анастасия Макеева и Роман Мальков в эти дни отдыхают в Сочи. Супруги проводят время с пользой – поправляют здоровье, расслабляются в СПА, предпочитают детокс-питание.

Что касается питания, то актриса призналась, что в домашних условиях не очень любит готовить.