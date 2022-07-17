«Удаляют наши дуэты»: Макеева пожаловалась на травлю в Сети

Недавно Анастасия Макеева с мужем Романом Мальковым побывала в городе Всеволжск. В День семьи, любви и верности влюбленные вышли на сцену, исполнив песни дуэтом. Кадрами с выступления звезда театра поделилась в своих соцсетях и YouTube-канале, но ролики удаляют. Об этом Анастасия рассказала своим фанатам.
Анастасия Макеева и Роман Мальков. Фото: соцсети
«Нас бьют, но мы летаем. Мою почту вскрывали уже два раза. Мой YouTubе-канал украли и удалили. Страницу в популярной соцсети моего мужа, которую он вел 12 лет, украли. Теперь удаляют наши дуэты. Но мы все равно будем петь и радовать людей песнями», - написала Макеева.
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Напомним, ранее актриса заявила, что после выступления Роману Малькову предложили записать песню и снять клип.