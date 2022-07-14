«Принимаю поздравления»: Макеева сделала громкое заявление

Анастасия Макеева поделилась радостью в своих соцсетях. Все дело в том, что 10 лет назад она впервые вышла на сцену театра Моссовета в роли Марии Магдалины в легендарной рок-опере «Иисус Христос – супер-звезда» в постановке 1990 года режиссера Павла Хомского.
«Трепещу каждый раз перед выходом на сцену! Спектаклю более 30 лет, но он идет с неизменными аншлагами и имеет огромную армию поклонников! Ближайший спектакль с моим участием состоится 26 августа! Приходите и познакомьтесь с моей Магдалиной! Это очень знаковая для меня роль! До встречи в театре! И да, принимаю поздравления!» - написала Макеева.
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Напомним, недавно Анастасия Макеева сообщила о том, что здание театре ЛДМ в Санкт-Петербурге будет снесено.