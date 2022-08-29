«Не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?»: Шахназаров раскритиковал Литвинову

Накануне Рената Литвинова рассыпалась в комплиментах в адрес Бориса Гребенщикова. Режиссер и актриса, еще зимой сбежавшая в Европу из России, послушала новые композиции лидера «Аквариума» и осталась в восторге, о чем сообщила в своих соцсетях.
Публицист Михаил Шахназаров, который яро критикует уехавших за границу звезд, не смог промолчать.
«Так и живут. За что же, не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха? За то, что хвалит он Кукушку. В их кругу нет хороших актеров, средненьких исполнителей, слабых поэтов и бездарных писателей. У них встречаются исключительно гениальные и выдающиеся. И самое страшное, что они в это сами уверовали. Такие дела», - написал Шахназаров в своем телеграм-канале.
На канале «Звездная пыль» не щадят селебрити. Собирают все самое интересное о тех, кто на слуху.
Напомним, Михаил Шахназаров заявил, что с нетерпением ждет возвращения в Москву Максима Галкина.