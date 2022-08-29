«Не боясь греха, Кукушка хвалит Петуха?»: Шахназаров раскритиковал Литвинову

Накануне Рената Литвинова рассыпалась в комплиментах в адрес Бориса Гребенщикова. Режиссер и актриса, еще зимой сбежавшая в Европу из России, послушала новые композиции лидера «Аквариума» и осталась в восторге, о чем сообщила в своих соцсетях.

Публицист Михаил Шахназаров, который яро критикует уехавших за границу звезд, не смог промолчать.