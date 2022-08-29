«Скрепануть со скрипом»: Шахназаров заявил, что ждет Галкина в России

Накануне оскандалившийся Валерий Меладзе появился с концертом в Москве. Кадры с выступления быстро разлетелись по Сети. Публицист Михаил Шахназаров увидев их, отметил, что теперь осталось дождаться Максима Галкина.
«Ждем Максима! Скрепы должны скрепануть со скрипом! А там и Моргенштерн подтянется. У нас можно все», - сыронизировал Шахназаров.
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Напомним, накануне в Москву вернулась Алла Пугачева. Примадонна появилась в центре Москвы, эффектно открыв дверь люксового авто ногой.
Михаил Шахназаров. Фото: соцсети