«Наташа была бомбой»: Ангелина Вовк рассказала, как Игорь Николаев хвастался и гордился Королевой

Телеведущая Ангелина Вовк вспомнила, как певица Наташа Королева впервые появилась на передаче «Песня года». Тогда звезде было всего 16 лет.
Наташа Королева

Наташа Королева. Фото: Global Look Press

Ангелина Вовк накануне отметила свое 80-летие. Она согласилась прийти на передачу «Привет, Андрей!», где ее поздравляли коллеги и люди из народа. В студии звучали легендарные песни. Именинница делилась интересными историями из жизни. Ангелина Михайловна вспомнила, как Наташа Королева начала свою карьеру в 16 лет.

На этот раз Вовк призналась, что Игорь Николаев тогда был очень горд своей пассией.  По ее словам, композитор не скрывал своего восхищения. 

«Появление Наташи Королевой на «Песне года» — это просто бомба. Ей было 16 лет. Идет гордо Игорь Николаев: «Моя!». Сошла с ума вся студия, все мужчины. Она была хороша. Это не передать словами! Настолько нежная, настолько красивая», — делится воспоминаниями Вовк.

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Наташа Королева. Фото: кадр из «Песни года»

Напомним, что звезды оформили свои отношения в 1992 году. Для Николаева это был второй союз. Тогда у него даже была дочка от первого брака Юлия. С Королевой он прожил 9 лет. Общих детей у них нет. Теперь певец состоит в браке с Юлией Проскуряковой, а Наташа хвастается теплыми отношениями с мужем Сергеем Глушко. 

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