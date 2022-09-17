«Наташа была бомбой»: Ангелина Вовк рассказала, как Игорь Николаев хвастался и гордился Королевой

На этот раз Вовк призналась, что Игорь Николаев тогда был очень горд своей пассией. По ее словам, композитор не скрывал своего восхищения.

«Появление Наташи Королевой на «Песне года» — это просто бомба. Ей было 16 лет. Идет гордо Игорь Николаев: «Моя!». Сошла с ума вся студия, все мужчины. Она была хороша. Это не передать словами! Настолько нежная, настолько красивая», — делится воспоминаниями Вовк.

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