«Не звали никого из первого эшелона звезд»: как Ангелина Вовк отметила юбилей у Андрея Малахова

Телеведущая призналась, что вечер получился очень душевным.
Ангелина Вовк. Фото: Global Look Press

Ангелина Вовк. Фото: Global Look Press

В пятницу, 16 сентября, Ангелина Вовк отметит юбилей. Легендарной телеведущей исполнится 80 лет.

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Звезда призналась, что в преддверии праздника у нее полно хлопот. Много времени занимает не только подготовка торжества, но и съемки в программах, приуроченных к нему.

«Очень приятно, что люди про меня помнят. Звонят, приглашают в эфир, просят интервью. В этом возрасте очень важно внимание со стороны окружающих», — рассказала Вовк KP.RU. 

Ангелина Михайловна особенно выделила программу «Привет, Андрей», один из выпусков которой посвятили ей и назвали «Песня года с Ангелиной Вовк». Звезда призналась, что съемка получилась очень душевной.

«Не звали никого из первого эшелона звезд: по-моему, ими все уже насладились, поэтому собрали простых талантливых людей, они приехали из разных регионов», — поделилась телеведущая.

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