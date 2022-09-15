«Не звали никого из первого эшелона звезд»: как Ангелина Вовк отметила юбилей у Андрея Малахова

В пятницу, 16 сентября, Ангелина Вовк отметит юбилей. Легендарной телеведущей исполнится 80 лет.

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Звезда призналась, что в преддверии праздника у нее полно хлопот. Много времени занимает не только подготовка торжества, но и съемки в программах, приуроченных к нему.