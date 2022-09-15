«Не звали никого из первого эшелона звезд»: как Ангелина Вовк отметила юбилей у Андрея Малахова

В пятницу, 16 сентября, Ангелина Вовк отметит юбилей. Легендарной телеведущей исполнится 80 лет.
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Звезда призналась, что в преддверии праздника у нее полно хлопот. Много времени занимает не только подготовка торжества, но и съемки в программах, приуроченных к нему.
«Очень приятно, что люди про меня помнят. Звонят, приглашают в эфир, просят интервью. В этом возрасте очень важно внимание со стороны окружающих», — рассказала Вовк KP.RU.
Ангелина Михайловна особенно выделила программу «Привет, Андрей», один из выпусков которой посвятили ей и назвали «Песня года с Ангелиной Вовк». Звезда призналась, что съемка получилась очень душевной.
«Не звали никого из первого эшелона звезд: по-моему, ими все уже насладились, поэтому собрали простых талантливых людей, они приехали из разных регионов», — поделилась телеведущая.