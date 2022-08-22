Наряд с изюминкой: Севастьянова в полупрозрачном платье со шлейфом не скрыла свои прелести

Примечательно, что Каролина в этом году проводит отпуск в Монако. Она уехала туда с возлюбленным. Гимнастка зачастую делится снимками, на которых позирует в бикини. Она то нежится на пляже, то у бассейна. А вот вечерами спортсменка отправляется в ресторан. Она предпочитает наряжаться в женственные наряды, которые подчеркивают ее формы.