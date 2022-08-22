Наряд с изюминкой: Севастьянова в полупрозрачном платье со шлейфом не скрыла свои прелести

Гимнастка вышла в свет в Монте-Карло. Она облачилась в вечернее платье с корсетом, сразив поклонников.
Каролина Севастьянова

Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

Каролина Севастьянова много лет посвятила спортивной карьере. Она стала выдающейся гимнасткой и завоевала большое количество наград.

В 2014 году она стала олимпийской чемпионкой. Примечательно, что после этого Каролина решила завершить карьеру. Теперь она большую часть времени посвящает путешествиям. 

Примечательно, что Каролина в этом году проводит отпуск в Монако. Она уехала туда с возлюбленным. Гимнастка зачастую делится снимками, на которых позирует в бикини. Она то нежится на пляже, то у бассейна. А вот вечерами спортсменка отправляется в ресторан. Она предпочитает наряжаться в женственные наряды, которые подчеркивают ее формы. 

Накануне Севастьянова решила выйти в свет. Она выбрала вечерний лук с асимметричной юбкой, которая имеет шлейф, а спереди открывает ноги.

Платье карамельного цвета с прозрачным корсетом и кружевной юбкой позволило ей блеснуть бесконечными ногами и пышным декольте. Каролина распустила длинные локоны. 

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Каролина Севастьянова. Фото: соцсети звезды

«Редкое настроение принцессы», — заявила звезда.

Многие восхитились тем, как выглядит спортсменка.

«Шикарная», «Фея из сказки», «Роскошные ноги», «Вы словно статуэтка», «Такая принцесса всем понравится», ««Каролина, вы просто бесподобны», «Платье смотрится бомбически», — прокомментировали пост подписчики.

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