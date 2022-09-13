Наряд не для такого места: Клава Кока в льняной рубашке и брюках клеш с разрезами на шнуровке спустилась в метро

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она уже около пяти лет выступает на сцене и смогла заработать целое состояние. Певица два года назад купила квартиру в Москве и недавно похвасталась ремонтом в ней.
Артистка продолжает регулярно гастролировать. Она часто носит не только брендовые наряды, но и очень смелые.
Недавно Клава оказалась в центре скандала из-за концерта у храма в честь Дня знаний во Владивостоке. Некоторых слушателей возмутило, что в песнях исполнительницы присутствует нецензурная лексика и упоминается алкоголь. Ситуацию усугубило то, что она пела у храма. А теперь Кока оказалась в столичном метро.
Примечательно, что певица облачилась в льняную рубашку и белые брюки клеш с разрезами на шнуровке. Ее монохромный лук дополнили кроссовки. Кока покрасовалась в вестибюле метро. Она практически танцевала. Артистке повезло, что она оказалась в подземке, когда там не было большого количества людей.
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Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие осыпали ее комплиментами. Однако многие заметили, что такой лук больше подходит для сцены, чем для общественного транспорта.
«Какая красивая», «Наряд прям для клипа», «Клава, не холодно?», «Так тебя сразу узнают! Лучше надеть толстовку и джинсы», «Ох, какая модница», — стали писать подписчики.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды