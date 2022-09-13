Наряд не для такого места: Клава Кока в льняной рубашке и брюках клеш с разрезами на шнуровке спустилась в метро

Клава Кока является популярной молодой исполнительницей. Она уже около пяти лет выступает на сцене и смогла заработать целое состояние. Певица два года назад купила квартиру в Москве и недавно похвасталась ремонтом в ней.

Артистка продолжает регулярно гастролировать. Она часто носит не только брендовые наряды, но и очень смелые.