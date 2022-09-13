Трусы засветила: Клава Кока в кожаном платье со шлейфом и чулках в сетку блеснула прелестями на публике

Клава Кока является одной из самых известных молодых исполнительниц. Она смогла пробиться в шоу-бизнес, хотя не раз получала критику. Певица подписала контракт с крупным лейблом и выпустила множество хитов. Она не скрывает, что не всегда была такой смелой. Но после съемок для Playboy ее танцы на сцене и образы стали более пикантными.
В последнее время Кока регулярно ездит на гастроли. Каждый вечер она делится кадрами с выступлений. При этом в каждом городе певица появляется в новом луке. Она носит полупрозрачные платья, короткие юбки, ботфорты. На этот раз Клава выступила на уличном концерте. Увидеть ее пришли сотни людей.
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На публике блондинка предстала в черном кожаном платье с пышной юбкой со шлейфом. Наряд дополнили ботинки на платформе. Кока подчеркнула свои формы. А чулки в крупную сетку придали пикантности. Певица засветила трусы, когда ее снимали на сцене. Она едва не разбила камеру, замахнувшись на нее ногой.
Клава Кока. Фото: соцсети звезды
«Как же сегодня было круто. Особенно, когда стемнело!» – заявила звезда.
Поклонники восхитились тем, как выглядит Клава. Многие отметили, что ее образы выглядят впечатляюще. «Как всегда, шикарная», «Наряд просто бесподобный», «Ножки прекрасные», «Ой, какие ракурсы», «Клава в чулках, а я краснею», — стали писать подписчики.