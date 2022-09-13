Трусы засветила: Клава Кока в кожаном платье со шлейфом и чулках в сетку блеснула прелестями на публике

В последнее время Кока регулярно ездит на гастроли. Каждый вечер она делится кадрами с выступлений. При этом в каждом городе певица появляется в новом луке. Она носит полупрозрачные платья, короткие юбки, ботфорты. На этот раз Клава выступила на уличном концерте. Увидеть ее пришли сотни людей.

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