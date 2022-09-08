Теперь официально: королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет

Королева Елизавета II является монархом, который дольше всех занимает трон Великобритании. В 2022 году она отметила 70-летие своего правления. 8 сентября появились первые сообщения, что Ее Величество находится в тяжелом состоянии. Рядом круглосуточно были квалифицированные доктора.
А теперь стало известно, что королева умерла. Трагическое известие поступило из Букингемского дворца.
Напомним, что ранее в Шотландию, где провела последние дни королева Елизавета II, приехали ее родные. В шотландский замок Балморал приехали все четверо детей монарха и ее внук — принц Уильям. Отмечалось, что внук, принц Гарри, с женой Меган Маркл также направились в Шотландию.
Традиционная смена караула у Букингемского дворца ранее была отменена. Народ собрался на площади.
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Добавим, что 9 апреля 2021 года умер муж королевы, принц Филипп. Он не дожил до своего 100-летия всего два месяца. Елизавета II тяжело переживала смерть любимого человека. Они были вместе 74 года. Главным претендентом на трон является сын Ее Величества, принц Чарльз, которому 73 года.