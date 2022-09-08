Теперь официально: королева Елизавета II умерла в возрасте 96 лет

Королева Елизавета II является монархом, который дольше всех занимает трон Великобритании. В 2022 году она отметила 70-летие своего правления. 8 сентября появились первые сообщения, что Ее Величество находится в тяжелом состоянии. Рядом круглосуточно были квалифицированные доктора.

А теперь стало известно, что королева умерла. Трагическое известие поступило из Букингемского дворца.