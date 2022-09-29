«На старости лет бегать по чужим странам»: что россияне говорят о втором бегстве Пугачевой

Россияне отреагировали на поступок певицы. Многие считают, что в 73 года Пугачева никак не обретет свое счастье, поэтому покинула свой дом.

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«Каждый волен ехать куда угодно, особенно в ее возрасте», «Все так и думали, что она скоро смоется из страны», «Вот счастье-то, на старости лет бегать по чужим странам! Все возвращается бумерангом!», «Мотается туда, сюда! И не приезжайте обратно», «Приезжала решить какие-нибудь бумажные дела. Но не признаваться же в этом, вот и пинала двери машины», «А как же дети? Учеба в разгаре», — стали писать пользователи Сети.

* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022