«На старости лет бегать по чужим странам»: что россияне говорят о втором бегстве Пугачевой

Алла Пугачева всегда находилась в центре внимания. Она всю жизнь посвятила сцене. Однако теперь артистка находится на пенсии и нянчится с детьми Лизой и Гарри. Замок в деревне Грязь, который построил Максим Галкин*, стал для нее семейным гнездышком. Но в этом году супруги устроили себе большое путешествие. Звезда была в Израиле и Юрмале, но в конце лета вернулась в Москву.
Примадонна отвела двойняшек в школу 1 сентября. Потом она устроила им прогулку по Красной площади. Певица успела повидаться с друзьями и даже сходить в театр. Никто не ожидал, что она снова покинет страну. 29 сентября артистка с детьми отправилась в аэропорт. По некоторым данным, она улетела в Израиль без обратного билета.
Россияне отреагировали на поступок певицы. Многие считают, что в 73 года Пугачева никак не обретет свое счастье, поэтому покинула свой дом.
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«Каждый волен ехать куда угодно, особенно в ее возрасте», «Все так и думали, что она скоро смоется из страны», «Вот счастье-то, на старости лет бегать по чужим странам! Все возвращается бумерангом!», «Мотается туда, сюда! И не приезжайте обратно», «Приезжала решить какие-нибудь бумажные дела. Но не признаваться же в этом, вот и пинала двери машины», «А как же дети? Учеба в разгаре», — стали писать пользователи Сети.
* Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022